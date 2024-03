FC Bayern Deutschland ist passé - Hoeneß-Traum vorerst ausgeträumt

„Es hat mir jetzt keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache. Es geht nicht immer in der Bewertung um Talent. Alle wissen, was es bedarf, dass sie wieder reinkommen. Sie wissen aus den Gesprächen, was fehlt, damit sie wieder für die EM nominiert werden. Das entscheidet der Spieler am Ende“, erklärte Nagelsmann und machte klar, dass er nicht nach Titeln oder alten Erfolgen seinen Kader berufe. Vielmehr zähle die aktuelle Form – das Momentum also.