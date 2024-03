Hoeneß bestätigt: Auch Vagnoman und Stiller DFB-Kandidaten

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat bestätigt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Nominierung seines Kaders für die beiden anstehenden Länderspiele noch über einen fünften und sechsten Spieler der Schwaben nachgedacht hat. Auch Josha Vagnoman, der bereits zu einem Einsatz in der DFB-Auswahl gekommen ist, und Angelo Stiller seien in die engere Wahl gekommen, berichtete er vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim.