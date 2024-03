Hymnen-Petition schlägt Wellen - jetzt reagiert die UEFA

„Major Tom“ als neue Tor-Hymne für Deutschland?

UEFA erteilt Absage: Kein „Major Tom“ bei EM-Toren

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich auf der PK am Montag neutral, was das Thema angeht. „Ich bin ehrlich: Ich schreie bei eigenem Tor immer so laut, dass ich die Musik immer sehr spät wahrnehme. Ich klatsche mit 30 Leuten ab, dann ist es immer schon vorbei“, meinte der Coach und fügte an: „Wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass wir die Tor-Hymne ab und zu hören können.“