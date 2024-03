LIVE: Ändert Nagelsmann seine Erfolgself? DFB-Pressekonferenz mit Nagelsmann & Andrich im LIVETICKER

+++ Nagelsmann über eine mögliche neue Tor-Hymne +++

„Ich bin ehrlich, ich schreie bei eigenen Toren immer so laut, dass ich die meistens gar nicht höre. Ich bin relativ offen, was die Song-Auswahl betrifft. Ich sehe meinen Job aber weniger darin, das richtige Lied auszuwählen.“

+++ Was kann das DFB-Team besser machen? +++

„Wir sind in den ersten 20 Minuten zu wenig vors Tor gekommen. Vor der Pause war es dann besser. Wir wollen die Sachen spielerisch lösen, besser in die Abläufe kommen, wenn wir Mann-gegen-Mann gepresst werden. In der zweiten Halbzeit war das deutlich besser. Eine Bereitschaft für Gegenpressing, wie ich sie gegen Frankreich am Ende gesehen habe, die will ich gerne morgen auch sehen.“