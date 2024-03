Matthäus zur DFB-Nominierung: "Nagelsmann hat 2024 bewertet"

„Es ist eine korrekte Bewertung der aktuellen Formkurve. Die Leistung wurde berücksichtigt, auch wenn man in Einzelfällen darüber streiten kann. Die Spieler, die dabei sind, haben am besten performt. Ich glaube, dass Nagelsmann die Leistung im Jahr 2024 bewertet hat“, kommentierte Matthäus für den Pay-TV-Sender Sky drei Monate vor dem EM-Eröffnungsspiel Nagelsmanns Nominierung.

In dem 26-köpfigen Kader für die Länderspiele am 23. März (Samstag) in Frankreich und drei Tage später (26. März/Dienstag) gegen die Niederlande mit sechs Neulingen will der Rekordnationalspieler besonders auch die Philosophie des Coaches wiedererkannt haben: „Nagelsmann steht für Tempofußball, und er hat Spieler nominiert, die über eine höhere Geschwindigkeit oder größere gedankliche Schnelligkeit verfügen als andere. Spieler, die vielleicht bessere Fähigkeiten haben als andere.“