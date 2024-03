Füllkrug sucht DFB-Capo! "Vorschlag an alle Deutschen"

Schon bei „Major Tom“ zündete die Stimmung, spätestens mit dem Treffer von Niclas Füllkrug hob die Fußball-Nation ab in Richtung Heim-EM - doch ausgerechnet dem Siegtorschützen fehlte etwas in Frankfurt: Ein Capo.

Deshalb wandte sich der Dortmunder über die Sozialen Medien noch in der Nacht nach dem 2:1 im Klassiker gegen die Niederlande mit einem „Vorschlag an alle Deutschen“ an den Anhang. „Es hat Spaß gemacht und war schön, die eigenen Fans dabei zu haben“, sagte er: „Man hat gemerkt, es entsteht eine Euphorie, die Leute sind anders drauf, wir wurden sehr positiv empfangen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Vorsänger!“