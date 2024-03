Füllkrug? Undav? Havertz? Wer stürmt für Nagelsmann gegen Frankreich?

Die Chemie stimmt! Auf der gemeinsamen Pressekonferenz wirkten Niclas Füllkrug und Deniz Undav vertraut , lobten sich gegenseitig in höchsten Tönen und hatten vor allem eins zusammen: jede Menge Spaß. Dass die beiden um den Platz in der DFB -Spitze konkurrieren, war dem Sturm-Duo in keiner Sekunde anzumerken.

Havertz von Beginn an?

Aus dem DFB-Umfeld ist wahrzunehmen, dass Nagelsmann zumindest einmal am Samstag gegen Frankreich (21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) auf Havertz von Beginn an vertrauen wird.

So geriet der DFB in Schieflage

Was wenig verwundert: Der 24-Jährige ist unter Trainer Mikel Arteta beim FC Arsenal gesetzt. Und: Havertz spielte in dieser Saison überwiegend im offensiven zentralen Mittelfeld. Arteta setzte ihn zuletzt aber auch immer wieder als Mittelstürmer ein - mit Erfolg.

Denn in den drei vergangenen Spielen stürmte Havertz in vorderster Reihe und erzielte dabei in jeden Partie jeweils ein Tor, bereitet zudem zwei weitere vor - ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben auch für Nagelsmann, der Havertz in einem Experiment auch schon als linken Außenverteidiger ausprobiert hatte.