Megal-Deal mit Gigant: Sticht Adidas den Erzrivalen aus?

Wie das Portal SportBusiness exklusiv erfahren haben will, stattet der Sportartikel-Hersteller aus dem fränkischen Herzogenaurach ab der Saison 2025/‘26 den FC Liverpool aus.

Das Finanzvolumen liege bei umgerechnet mehr als 58 Millionen Euro pro Jahr, hieß es - damit allerdings unter den etwas mehr als 122 Millionen Euro, die Adidas Liverpools Premier-League-Kontrahenten Manchester United per annum überweise.

Dennoch: Weiteren Angaben zufolge soll der Ausrüster-Deal bereits unmittelbar vor dem Abschluss stehen und eine Laufzeit von fünf Jahren umfassen. Das würde dem Traditionsunternehmen und Aktienunternehmen eine Summe von mindestens 290 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Bericht: Adidas sticht ausgerechnet Nike aus

Pikant: Nach weiteren Angaben hat der Adidas-Konzern sich dabei auch ausgerechnet gegen Nike durchgesetzt, das Liverpool bisher seit der Saison 2020/‘21 ausstaffiert. Auch der deutsche Dauerrivale Puma hatte offenbar sein Interesse angemeldet, bei den Engländern an der legendären Anfield Road einzusteigen.

Vor einem Monat hatte die Entscheidung des DFB für Riesenwirbel gesorgt, sich 2027 nach mehr als 70 Jahren von Adidas abzuwenden und stattdessen eine lukrative Partnerschaft mit Nike abzuschließen. (KOMMENTAR: So geht man nicht mit Partnern um)

Die Entscheidung für den US-Giganten und Adidas-Erzfeind, der ab dann mindestens sieben Jahre lang alle Nationalteams ausrüsten wird, hatte in den Medien sowie bei vielen Fans und sogar unter deutschen Bundespolitikern Kritik ausgelöst.

Bei der EM 2024 wird das Männer-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Basecamp noch bei Adidas in Herzogenaurach aufschlagen und in den jüngst vorgestellten Trikots spielen. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird für das Traditionsunternehmen dann ein bitterer Abschied.