Rüdiger lobt Dirigent Kroos

Antonio Rüdiger sieht in der Rückholaktion von Toni Kroos einen der Hauptgründe für den jüngsten Aufschwung der deutschen Nationalmannschaft. „Es ist wie ein Orchester, er leitet es. Er gibt das Tempo vor. Du kannst ihn immer anspielen. Er strahlt immer Ruhe aus. Puls 20. Toni ist ein sehr wichtiger Baustein“, sagte Rüdiger über seinen Mitspieler bei Real Madrid im Sky- Interview.

Rüdiger lobte aber auch Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Umstellungen in den Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1). „Der Trainer hatte auf jeden Fall viel Zeit zum Nachdenken. Vom Kader her war es auch etwas anderes. Wir hatten abgesehen davon einen guten Spirit und eine gute Balance, auch auf dem Platz“, sagte der Abwehrchef.