"Bester Döner!" Stammgast Rüdiger im Grill vorgestellt

Antonio Rüdiger liebte Döner schon als Jugendlicher, daran hat sich bis heute - trotz längst profihaftem Lebenswandel - nichts geändert. Und so erhielt der deutsche Abwehrchef sein EM-Ticket am Mittwochmittag auch von seinem Lieblingsgrill.

"Hisar Döner = Bester Döner", kommentierte Rüdiger das kurze Video, in dem er bei "Hisar Fresh Food" in der Yorckstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg als 14. deutscher EURO-Starter bestätigt wurde. Dazu die Zeile: "Riesige Vorfreude aufs Turnier - let's goooo!"

Rüdiger bei der EM dabei

Rüdiger, der in Berlin-Neukölln aufwuchs, ist bei "Hisar" Stammgast und führte seine DFB-Kollegen im November nach dem 2:3 gegen die Türkei dorthin. Im Lokal hängt ein Trikot des Profis von Real Madrid. Besitzer Arif Keles: "Antonio kam schon her, als er noch bei Hertha 03 Zehlendorf in der Jugend gespielt hat. Nach dem Training kam er oft vorbei und hat sich einen Döner geholt."