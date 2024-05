Dramatische Unfall-Enthüllung von WM-Star: "Ich war wie gelähmt!"

Allerdings biss sich Höwedes während des Turniers durch und musste ein Trauma verarbeiten. Denn während des Trainingslagers in St. Martin kam es damals zu einem schweren Unfall, in den der damalige Schalker verwickelt war.

Höwedes von Unfall traumatisiert

„Wir waren so nah dran, dass ich und auch Wehrlein nichts sehen konnten. Da, vor der Absperrung standen zwei Leute, die offensichtlich Handzeichen gegeben haben. Entweder ‚Halt mal an für ein Autogramm‘, oder irgendwas ist. Nico Rosberg konnte es auf jeden Fall nicht einschätzen und macht eine Vollbremsung“, so Höwedes, der für eine ARD -Doku an den Ort des Unglücks zurückkehrte.

„Das war traumatisch. Alle waren am Schreien.“

„Den einen haben wir ein bisschen am Rücken erwischt und der andere schlug direkt vor meiner Nase in die Windschutzscheibe ein. Das war traumatisch“, erzählt Höwedes. „Ich weiß noch, wie ich einfach die Tür aufgerissen habe und rausgetaumelt bin. Alle waren am Schreien, aber ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich war wie gelähmt. Ich sah den Mann blutend am Boden, war absolut nicht in der Lage für Erste Hilfe, geschweige denn einen Notruf abzusetzen.“