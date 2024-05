EM im Wohnzimmer: Auch Koch steht im Kader

Robin Koch ist als vierter Innenverteidiger für die Heim-EM nominiert , könnte aber am Ende das fünfte Rad am Wagen sein.

Die Berufung des achtmaligen Nationalspielers von Eintracht Frankfurt ist am Dienstag in der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“ verkündet - als Teil der Kader-Schnitzeljagd vor der offiziellen Bekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin.