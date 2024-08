Neuer-Rücktritt: Nagelsmann hat richtig erkannt, was zu tun war

Manuel Neuer hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte er den deutschen Fans seine Beweggründe und zog damit einen Schlussstrich unter eine große DFB-Karriere.

Ohne Übertreibung muss man feststellen: Der 38-jährige Keeper ist bereits jetzt eine Legende. Er steht durch seine Leistungen in den letzten Jahren auf einer Stufe mit anderen großen deutschen Torhütern wie Sepp Maier oder Oliver Kahn. Er hat das Torwartspiel revolutioniert, was ihn vielleicht nochmal eine Stufe über andere Ikonen hebt.

Nagelsmanns Entscheidung war richtig

Neuer gebührt dafür besonders großer Respekt. Torhüter sind per se Egoisten – sie müssen es sogar sein. Zu exponiert ist ihre Stellung. Der Weltmeister von 2014 hat aus seinen Ansprüchen nie einen Hehl gemacht.

DFB-Team: Neuer dient allen

Und: Es ist ein letzter Dienst Neuers an Fußball-Deutschland. Er erspart dem Bundestrainer, dem Land und sich selbst eine drohende Torwart-Diskussion. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass er zuletzt nicht mehr unumstritten war. Gerade in der Schlussphase der vergangenen Saison häuften sich seine Fehler. Die Kritik an ihm vor der EM war für Neuer vollkommen neu, war er doch über Jahre hinweg unantastbar. Aber sie war berechtigt.