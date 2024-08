Schweinsteigers bewegende Worte zu Neuer

SPORT1 21.08.2024 • 16:59 Uhr Manuel Neuer sorgt mit seiner Rücktrittsankündigung für einen Paukenschlag. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Manuel Neuer tritt aus der Nationalmannschaft zurück! Dies gab der langjährige DFB-Kapitän in einem emotionalen Abschiedsvideo am Mittwoch auf Instagram bekannt. „Ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist“, beginnt der 38-Jährige sein Statement.

Er sei dankbar und stolz, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und über sieben Jahre die Kapitänsbinde getragen zu haben. Mit den Worten: „Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür“, schloss er seine bewegende Rücktrittsmeldung.

Die Sportwelt verneigt sich vor einem der größten Torhüter aller Zeiten. SPORT1 zeigt die Reaktionen auf den Neuer-Hammer.

FC Bayern München: „Legende! Fußball-Deutschland ist dir auf ewig dankbar, @Manuel_Neuer“

UEFA Euro 2024: „15 years of redifining game“

DFB-Team: „Danke Manu, absolute Legende und ein sehr feiner Mensch!“

Kasper Schmeichel: „Incredible career! One of the best ever“

Mats Hummels: „Der beste Torwart, den ich je gesehen habe“

Rudi Völler, DFB-Sportdirektor: „Im Torhüter-Land Deutschland ragt Manu unter vielen außergewöhnlichen Keepern noch einmal hervor, er hat mit seiner Art das Torhüterspiel revolutioniert. Vor ihm und seinen Leistungen kann man sich nur verneigen.

Julian Nagelsmann, Bundestrainer: „Auch wenn ich Manus Entscheidung und seine Beweggründe nachvollziehen kann, ist sein Abschied ein großer Verlust – sportlich und menschlich. Manu hat das Torwartspiel geprägt wie kein anderer in der Geschichte des Fußballs. Mit seinen Paraden, mit seinen Rettungstaten, mit seiner Spieleröffnung und mit seiner Ausstrahlung war er für die Nationalmannschaft über fast eineinhalb Dekaden mehr als nur ein Rückhalt. Für die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, waren seine Fähigkeiten ein entscheidender Faktor. Manu war und ist ein großer Sportler und ein großartiger, guter Typ. Ich habe oft und gerne das Gespräch mit ihm gesucht und ich freue mich, dass ich das auch in Zukunft machen kann. Manu wird uns in der Nationalmannschaft fehlen!“

Bastian Schweinsteiger: „Der beste Torhüter aller Zeiten verlässt das Tor des @dfb_team! 🐐Viele Jahre haben wir gemeinsam im Nationaltrikot um Punkte gekämpft. Als Highlight haben wir zusammen den WM-Titel 2014 geholt und uns einen Traum erfüllt – ohne deine unglaublichen Paraden und Libero-Aktionen wäre das nicht möglich gewesen. Besonders beeindruckend war, wie du dich nach deiner schweren Verletzung zurückgekämpft hast und weiterhin auf Weltklasse-Niveau spielst. Danke für alles im Nationaltrikot“

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident: „Als Präsident des DFB möchte ich mich stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die vielen Fans der deutschen Nationalmannschaft bei Manuel Neuer bedanken. Was er für den Fußball in Deutschland und für den DFB geleistet hat, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Er war für mich immer ein wichtiger Ansprechpartner. Der Austausch mit ihm war von Respekt und Wertschätzung geprägt, mich haben an Manuel Neuer immer sein positives Denken, seine unfassbare Mentalität sowie seine Autorität auf dem Platz beeindruckt. Mit ihm verliert die Nationalmannschaft einen überragenden Torhüter, einen meinungsstarken Menschen und eine große Persönlichkeit.“