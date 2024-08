Kimmich im Mittelpunkt: Diese Frage spaltet Deutschland

Kimmich als Nachfolge-Favorit?

Der Bayern-Star scheint in der Favoritenrolle zu sein. Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht das so: „Es spricht jetzt viel für Joshua Kimmich. Ich bin ein Fan von ihm. Er kann auf zwei Positionen auf Weltklasse-Niveau spielen. Er geht voran, er trifft den Nagel auf den Kopf, er ist hochintelligent und kann das Spiel lesen“, sagte der 63-Jährige.

Tah und Rüdiger als Kandidaten

Der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker spricht sich in der Debatte derweil für den Leverkusener aus, da dieser ein „sehr, sehr stabiler Charakter“ sei. Tah präsentiere sich „sehr solide, sachlich“ und stehe für etwas.

Magath: „Ich sehe in dieser Mannschaft nur Robert Andrich“

Mit einem etwas überraschenden Vorschlag meldet sich Felix Magath in der Debatte zu Wort. Für den früheren Bundesligatrainer ist die Wahl geradezu alternativlos: „In dieser Mannschaft sehe ich nur Robert Andrich als jemanden, der eine Verantwortungsrolle übernehmen kann.“

Dass dieser erst 10 Länderspiele absolviert hat und auch in Leverkusen nicht immer gesetzt war, stört Magath nicht: „Wenn er in Leverkusen weiter so konstant oben mitspielt, hat er bis zur Weltmeisterschaft genug Erfahrung gesammelt“, sagte der 70-Jährige bei „At Broski – Die Sport-Show“.