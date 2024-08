Neue DFB-Ära im Tor nach Neuers Rücktritt: Matthäus hat klare Idee

Matthäus: „Würde dahinter voll auf Nübel setzen“

Neuer-Rücktritt? „Entscheidung, die ihm sicherlich schwergefallen ist“

„Es ist eine Entscheidung, die ihm sicher schwergefallen ist, weil er es ja noch kann. Warum, weshalb, wieso es jetzt dazu kam, das weiß Manuel Neuer besser als wir. Es geht ein großer Torhüter, der bei der EM immer noch überragend und fehlerfrei gehalten hat“, so Matthäus. Was bliebe? „Weltmeister, Welttorhüter, Champions-League-Sieger - was er in seiner Karriere bislang erreicht hat, ist einzigartig.“