Nach DFB-Rücktritt: Neuer gesteht: "Ich hatte Angst"

Erst am Mittwoch hatte Manuel Neuer verkündet, dass seine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Ende gefunden hat. Nun hat sich der langjährige DFB-Keeper erneut zu Wort gemeldet und mit einem emotionalen Brief via The Players Tribune an seine Fans gewandt. Er sei zwar eher der verschlossene Typ, aber er wolle erklären, was Deutschland für ihn bedeutet - wie es zu seiner Entscheidung kam.