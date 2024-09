DFB-Team: BVB-Star Adeyemi nimmt den Umweg

Manfred Sedlbauer 11.09.2024 • 23:31 Uhr BVB-Profi Karim Adeyemi überzeugt bei der deutschen U21. Der Offensivspieler sieht ein, dass er sich damit für höhere Aufgabe empfehlen kann. Dortmund-Trainer Nuri Sahin spricht schon einmal eine Einladung aus.

Doppelpack, Dreierpack! Karim Adeyemi hat bei den Auftritten der deutschen U21 seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 5:1 gegen Israel traf er doppelt, beim 10:1 gegen Estland netzte er gleich dreimal ein – inklusive eines Traumtors.

„Das hatte ich zuletzt vielleicht in der U10 oder U11″, erinnerte sich Adeyemi angesichts des deutlichen Kantersiegs schon fast ungläubig zurück.

BVB-Star Adeyemi überzeugt nicht nur mit Toren

Adeyemi überzeugte auf der Reise mit der U-Auswahl aber nicht nur mit Toren, sondern auch mit Einsatz und Führungsqualitäten.

„Ich fand es super, wie er sich da gezeigt hat“, meinte BVB-Trainer Nuri Sahin am Mittwoch auf der Pressekonferenz auf SPORT1-Nachfrage. Vor allem, die Art und Weise, wie sich Adeyemi „eingegliedert“ und welche „Rolle“ er eingenommen habe, imponierte dem Übungsleiter.

Auch U21-Trainer Antonio Di Salvo, mit dem Sahin, wie er verriet, ein Gespräch geführt hatte, zeigte sich zufrieden mit seinem Schützling: „Karim ist ein viel diskutiertes Thema gewesen in der Vergangenheit - und ich bin froh, dass er so schnell wieder in die Mannschaft gefunden hat. Auch das Drumherum war bei ihm tiptop“, bestätigte Di Salvo.

Adeyemi lernt aus seinem Fehler

Das war nicht immer so. Vor rund einem Jahr verzichtete Adeyemi auf seine Nominierung für die U21. Die Begründung damals: Er wolle sich auf den Verein konzentrieren. Viele Experten und Fans sahen darin Adeyemis Unmut auf die Nicht-Berücksichtigung von Julian Nagelsmann. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf kritisierte damals diese Entscheidung.

Doch so richtig in die Spur fand der 22-Jährige auch beim BVB nicht. Wohl auch, weil ihn ein Syndesmoseanriss ausbremste und er sich mehrmals mit einem Schwalben-Vorwurf konfrontiert sah.

Fakt ist: Es lief nicht so richtig für Adeyemi, der schon viermal für die deutsche A-Nationalmannschaft auflief (ein Tor, eine Vorlage). Sein letzter Einsatz im Trikot der A-Nationalmannschaft liegt allerdings schon über zwei Jahre zurück.

Es ist kein Geheimnis, dass sich alle Parteien, allen voran Adeyemi selbst, mehr von seiner Entwicklung erhofft hatten.

Auch deshalb ist der Offensivspieler weit davon entfernt, nach seinen Gala-Auftritten abzuheben: „Genau das sollte mein Standard sein, genau das wollte ich erreichen. Ich wollte ein bisschen Selbstbewusstsein tanken“, meinte der gebürtige Münchner bei ProSieben Maxx.

Rückenwind für die kommenden Aufgaben in Dortmund könnte die U21-Reise dennoch geben. „Die Tore tun ihm natürlich gut, die tun uns gut und tun der U21 auch gut“, meinte Sahin.

Umdenken bei Adeyemi – nach dem Vorbild anderer U21-Spieler

Es scheint so, als hätte bei Adeyemi ein Umdenken stattgefunden.

Dass sich der Umweg über die U21 lohnen kann, zeigten zuletzt Maximilian Beier, Brajan Gruda und Rocco Reitz. Sein neuer Teamkollege Beier war sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei den beiden ersten Nations-League-Spielen für die A-Nationalmannschaft nominiert und kam zu Einsatzminuten. Gruda und Reitz waren in der Vorbereitung auf die Heim-EM Gastspieler unter Nagelsmann und stehen weiterhin im Fokus des Bundestrainers.

Der Weg in die Nationalmannschaft kann also sehr wohl über die U21 gelingen. Das hat offenbar auch Adeyemi kapiert. Für Di Salvo wäre eine Rückkehr von Adeyemi in die Nationalmannschaft „kein Problem“, schließlich sei das „das Ziel der U21″. Der Nachwuchs-Coach drückt seinem Schützling dafür die Daumen: „Er muss jetzt auch im Verein Gas geben. Hoffentlich kann er den Schwung mitnehmen.“

