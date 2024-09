DFB-Team: U21 dank Torgala klar auf EM-Kurs! Auch Adeyemi glänzt

Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert in Estland die nächste Torgala und steht damit unmittelbar vor der Qualifikation für die EM. Auch BVB-Star Karim Adeyemi glänzt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert in Estland die nächste Torgala und steht damit unmittelbar vor der Qualifikation für die EM. Auch BVB-Star Karim Adeyemi glänzt.

Mit einem wahren Offensiv-Spektakel hat die deutsche U21-Nationalmannschaft angeführt von Dreierpacker Karim Adeyemi einen großen Schritt in Richtung EM 2025 gemacht. Die Mannschaft von Antonio Di Salvo fertigte Estland mit 10:1 (5:0) ab. Einen so hohen Sieg habe er zuletzt „wohl in der E-Jugend“ erlebt, sagte Kapitän Eric Martel vom 1. FC Köln bei ProSieben MAXX.