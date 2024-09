DFB-Team: Nagelsmann außer sich! Großer Ärger nach Schlusspfiff

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die Niederlande unentschieden. In der letzten Aktion des Spiels wird dem DFB-Team die Möglichkeit genommen, das Spiel zu gewinnen. Trainer Julian Nagelsmann ist außer sich.

Große Aufregung am Ende des Nations-League-Spiels zwischen den Niederlanden und Deutschland! Die Nachspielzeit von drei Minuten war bereits knapp abgelaufen, als die deutsche Nationalmannschaft im Mittelkreis den Ball eroberte und in Überzahl einen letzten Angriff auf das Tor von Oranje-Keeper Bart Verbruggen startete.

Kurz bevor sich die DFB-Elf aussichtsreich dem niederländischen Tor näherte, entschied sich der italienische Unparteiische Davide Massa jedoch, das Spiel abzupfeifen. Florian Wirtz schlug einen Diagonalball auf den in den Sechzehner startenden Kai Havertz - doch kurz bevor der Ball den Arsenal-Star erreichte, beendete Massas Pfiff die Partie.

Nagelsmann-Kritik am Schiedsrichter

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann stürmte nach Abpfiff auf den Unparteiischen zu und redete wütend auf ihn ein, weshalb er den deutschen Angriff erst so spät noch abgepfiffen hatte. Wild gestikulierend verließ der 37-Jährige anschließend den Mittelkreis wieder.

„Da haben wir in der letzten Sekunde noch eine Topchance weggepfiffen bekommen, da laufen wir fast alleine auf das Tor zu“, analysierte Nagelsmann nach dem Spiel die Szene bei RTL . „Er (Schiedsrichter Massa, Anm. d. Red.) hat auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen, es ist wie es ist. Scheinbar waren wir schon eine Minute drüber, trotzdem hat er erst laufen lassen. Das verstehe ich nicht ganz.“

In Amsterdam trennten sich Deutschland und die Niederlande mit 2:2, beide Teams stehen nach zwei Spieltagen in der Nations League mit vier Punkten ganz vorne in der Tabelle.