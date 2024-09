Nations League: Deutschland behauptet mit Remis gegen Niederlande Tabellenführung

In der Nations League liefern sich die Niederlande und Deutschland ein Duell auf Augenhöhe. Das DFB-Team trotzt dabei einem historischen Gegentreffer.

In der Nations League liefern sich die Niederlande und Deutschland ein Duell auf Augenhöhe. Das DFB-Team trotzt dabei einem historischen Gegentreffer.

Tijjani Reijnders brachte die Niederlande nach Vorlage von Ryan Gravenberch bereits in der 2. Minute in Führung und sorgte damit für das schnellste DFB-Gegentor seit 50 Jahren.

Undav erzielt Premierentreffer

Deniz Undav brachte das DFB-Team zurück in die Partie und erzielte bei seinem Startelf-Debüt sein erstes Länderspieltor für die deutsche Nationalmannschaft (38.). Unmittelbar vor der Pause sorgte Joshua Kimmich - nach Vorlage von Undav - für die zwischenzeitliche Wende (45.+3). Kurz zuvor musste Nathan Aké mit einer Trage vom Platz getragen und ausgewechselt werden.

„Es war nicht unser Tag, daraus werden wir lernen“, sagte Jungstar Jamal Musiala bei RTL : „Wir werden es uns anschauen und einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen ballsicherer und cleverer sein.“ Über den Schiedsrichter wolle er „nicht zu viel reden“, meinte der Münchner: „Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass viele Entscheidungen nicht in unsere Richtung gingen. Aber wir müssen besser spielen.“

Durch das Unentschieden konnte Deutschland den ersten Platz in der Gruppe A3 behaupten - punktgleich mit Oranje. Am dritten Spieltag wartet in Zenica mit Bosnien und Herzegowina die nächste Herausforderung.