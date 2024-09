Manuel Neuer? "In keiner Sportart eine gute Idee“

Ex-Nationalkeeper Sepp Maier forderte unlängst, Neuer müsse zurückgeholt werden. So erklärte er im SPORT1 -Interview , dass „im Moment nur Manus Rückkehr wirklich Sinn“ mache. Demnach wäre der Weltmeister von 2014 die „Premium-Lösung. Deutschland braucht Manu jetzt.“

Aussagen, die Stefan Effenberg nicht für richtig hält. „Ich bleibe dabei, dass es kein Comeback von Manuel Neuer geben sollte, wie es vereinzelt bereits gefordert wird. Ein Rücktritt vom Rücktritt ist für mich in keiner Sportart eine gute Idee“, sagte er in seiner Kolumne für t-online .

„Neuer würde seine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn er jetzt – und auch noch nach so kurzer Zeit – wieder zurück in die DFB-Elf wollte.“

Effenberg gegen Neuer-Rückkehr

So ist sich Effenberg sicher, dass auch der 38-Jährige nicht an eine Rückkehr denkt. “Ich glaube, dass er sich jetzt voll auf seine letzten ein, zwei Jahre bei Bayern München und eventuell darüber hinaus konzentrieren will. Er wird und muss zu seinem Wort stehen.“