Völler-Nachfolger? "Sammer kann ich mir sehr gut in dieser Position vorstellen"

„Matthias Sammer kann ich mir sehr gut in dieser Position vorstellen. Denn er hat alles erlebt und war immer erfolgreich: als Spieler, als Trainer, als Sportdirektor (Anm. d. Red.: beim DFB und beim FC Bayern) “, sagte Rosicky, der 2002 unter dem damaliger Trainer Sammer deutscher Meister wurde und seit 2018 als Sportdirektor bei Sparta Prag ist.

„Diese Kombination ist so einzigartig, denn er kann sich in alles sehr gut hineinversetzen. Er besitzt so viel Erfahrung, die er weitergeben könnte. Er ist für jeden Verein und Verband ein Glücksfall“, betonte Rosicky.