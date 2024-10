"Außergewöhnlich!" Diese Wirtz-Aktion begeisterte alle

In der 30. Minute hatte Robert Andrich einen langen Ball in den Strafraum der Gäste gespielt - passgenau auf den tief laufenden Wirtz. Der 21-Jährige stand dadurch zwar frei vor Keeper Nikola Vasilj, doch eine Direktabnahme wäre mindestens so anspruchsvoll gewesen, wie die andere Idee, die Wirtz hatte.