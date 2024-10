Nübel sieht einmal nicht gut aus - die Noten der Nationalmannschaft

Stefan Kumberger 11.10.2024 • 23:31 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft gerät beim Sieg in Bosnien noch einmal unter Druck. Debütant Alexander Nübel sieht beim Gegentor nicht gut aus, auch zwei andere Neulingen kämpfen. Die SPORT1-Einzelkritik.

Deutschland feiert in einem heißen Auswärtsspiel gegen Bosnien und Herzegowina einen knappen 2:1-Sieg, bei dem es gleich mehrere Debütanten im DFB-Team gibt.

Torhüter Alexander Nübel sieht beim Gegentreffer nicht gut aus, zwei Stürmer tun sich schwer. Dafür trumpft ein Torjäger auf und bekommt die Note 1. SPORT1 bewertet die deutschen Stars in der Einzelkritik.

Nübel sieht beim Gegentreffer nicht gut aus

ALEXANDER NÜBEL: Feierte sein Länderspiel-Debüt und verlebte in der ersten Halbzeit zunächst einen eher ruhigen Abend. Wurde dann in der 18. Minute von Gnabrys zu schwachem Rückpass ein wenig überrascht, konnte aber retten. Nach der Pause wieder lange Zeit beschäftigungslos, sah dann beim Gegentreffer nicht gut aus. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Lieferte in den ersten 45 Minuten eine glanzlose, aber seriöse Leistung ab. Musste sich teilweise harter Zweikämpfe der Bosnier erwehren, behielt den Kopf aber oben. Verlor vor dem Anschlusstreffer der Gastgeber das entscheidende Kopfballduell gegen Edin Dzeko – da war der Kapitän körperlich einfach unterlegen. SPORT1-Note: 3,5

JONATHAN TAH: Absolvierte eine ganz sichere Partie in den ersten 45 Minuten – hatte aber auch nur selten etwas zu tun. Geriet in der hektischen Phase nach dem Anschlusstreffer der Bosnier in den Fokus und agierte nicht mehr ganz so fehlerfrei. SPORT1-Note: 3

ANTONIO RÜDIGER: In der ersten Halbzeit ohne jegliche Probleme. Verteidigte mühelos die bosnischen Angriffe weg und wirkte dabei sehr entspannt. Befand sich über weite Teile der zweiten Halbzeit in einer Art Ruhemodus, schaltete aber nach dem Treffer der Bosnier wieder einen Gang hoch. SPORT1-Note: 2,5

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Bekam in der Anfangsphase von allen deutschen Spielern die meiste Arbeit. Wirkte defensiv vereinzelt ein wenig sorglos und offensiv unkonzentriert. Legte den zweiten DFB-Treffer aber mustergültig für Undav auf und steigerte sich dann im Laufe der Partie. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Groß und Andrich keine Ideenwerkstatt

PASCAL GROSS: Präsentierte sich in der ersten Halbzeit wenig kreativ und brachte nur schwer Ordnung in die Partie. Feuerte in der 25. Minute aber immerhin einen sehenswerten Schuss auf das bosnische Tor ab. Wurde nach der Führung etwas entspannter und harmonierte mit Andrich. Die großen kreativen Dinge wollten ihm aber nicht gelingen. Wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

ROBERT ANDRICH: Licht und Schatten! Tauchte lange Zeit komplett unter, glänzte dann vor dem ersten Tor der deutschen Mannschaft aber mit einem herrlichen weiten Ball auf Wirtz. Hatte beim Lattentreffer der Bosnier (35. Minute) in Sachen Tempo deutlich das Nachsehen gegenüber Demirovic. Konnte sich aber in die Partie kämpfen und raufte sich mit Groß zusammen. Eine echte „Ideenwerkstatt“ stellte das Duo aber nicht dar. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

FLORIAN WIRTZ: Startete quirlig in die Partie, wirkte aber bei mancher Situation etwas überhastet – so mancher Ball landete nicht dort, wo er landen sollte. Legte den ersten deutschen Treffer aber sehr gekonnt auf – Extraklasse! Blieb auch in der zweiten Halbzeit ein Aktivposten. Ließ es teilweise etwas lockerer angehen, war aber überall zu finden. SPORT1-Note: 2

DENIZ UNDAV: Fiel in der ersten halben Stunde nur selten auf – zu wenig Einfluss konnte er als zentraler Offensivmann auf das Spiel nehmen. Blieb dann beim ersten Treffer aber eiskalt und traf überlegt. Beim zweiten Tor agierte er sehr clever, lief sich gut frei und blieb erneut cool. Seinen dritten Treffer verhinderte das Eingreifen des VAR. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

Kleindienst beim Debüt noch ohne ganz große Präsenz

SERGE GNABRY: Sein Länderspiel-Comeback nach fast einem Jahr fiel in der ersten Halbzeit harmlos aus. Der 29-Jährige war zwar bemüht, die größeren Impulse gingen aber auf der anderen Seite von Wirtz aus. Nach der Pause etwas aktiver. Tolles Solo in der 60. Minute und guter Abschluss bei seinem vermeintlichen Treffer in der 68. Minute, der nicht gegeben wurde. Wurde in der Schlussphase ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

TIM KLEINDIENST: Feierte ebenfalls sein Debüt in der Nationalmannschaft. Bewegte sich viel und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Legte noch nicht die ganz große Präsenz an den Tag, kann aber zufrieden sein. Hatte gerade in Sachen Kampf immer etwas zu bieten und beschäftigte die gegnerischen Verteidiger entsprechend. Hätte in der 83. Minute vielleicht treffen müssen… SPORT1-Note: 3,5

ROBIN GOSENS: Ab der 66. Minute mit von der Partie. Fügte sich ohne Probleme auf der linken Seite ein, brachte offensiv aber keine großen Impulse ein, weil er sich auf die Defensive konzentrieren musste. SPORT1-Note: 3

ANGELO STILLER: Kam in der 66. Minute ins Spiel. Präsentierte sich an der Seite von Groß passsicher, wirkte aber auch beeindruckt von der Atmosphäre, die nach dem bosnischen Anschlusstreffer etwas feuriger wurde. SPORT1-Note: 3

JONATHAN BURKARDT: Wurde ebenfalls in der 66. Minute eingewechselt. Versuchte viel und konnte technisch überzeugen. Hatte es gegen die kantigen Bosnier aber nicht immer leicht und hatte Mühe, sich durchzusetzen. Insgesamt aber ein gelungenes Debüt. SPORT1-Note: 3

CHRIS FÜHRICH: Kam in der 82. Minute in Spiel. SPORT1-Note: ohne Bewertung

