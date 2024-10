Darum spielt das DFB-Team in Bosnien in einem Mini-Stadion

Auf das DFB-Team wartet beim Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina eine ganz besondere Stimmung. Dabei hat das Stadion eher Regionalliga-Charme.

Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft stehen für gewöhnlich für Hochglanz und Spektakel. Das Auswärtsspiel des DFB-Teams am Freitagabend in Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) wird dagegen einen ganz anderen Charme haben.

Denn das Stadion „Bilino Polje“ in Zenica, ungefähr eine Stunde von der bosnischen Hauptstadt Sarajevo entfernt, fasst gerade einmal etwas mehr als 13.000 Zuschauer.

Wer jetzt allerdings glaubt, dass dem deutschen Team in Zenica ein gemütlicher Abend und kein Hexenkessel bevorsteht, der täuscht sich gewaltig.

„Wie eine andere Sportart“

Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er keine Sorgen vor den neuen Gegebenheiten habe, sondern sich vielmehr auf diese ganz besondere Atmosphäre der Spielstätte freue: „Es ist total charmant. Und ich finde es ganz gesund, mal wieder in so einem Stadion zu spielen und nicht immer nur in den europäischen Top-Arenen.“