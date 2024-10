Schlotterbeck begleicht alte Rechnung

Beim Remis in Amsterdam vor einem Monat zahlt Nico Schlotterbeck gegen Brian Brobbey Lehrgeld. Nun stellt der BVB-Verteidiger den Oranje-Angreifer komplett kalt. Doch sein aggressives Verteidigen wird ihm am Ende etwas zum Verhängnis.

Beim Remis in Amsterdam vor einem Monat zahlt Nico Schlotterbeck gegen Brian Brobbey Lehrgeld. Nun stellt der BVB-Verteidiger den Oranje-Angreifer komplett kalt. Doch sein aggressives Verteidigen wird ihm am Ende etwas zum Verhängnis.

Schlotterbecks offene Rechnung mit Brobbey

Daher gab Schlotterbeck dem DFB-Schreck von Amsterdam beim Wiedersehen in München nun am Montagabend unmissverständlich zu verstehen: Heute wird es nicht so leicht!

Brobbey macht keinen Stich

Schlotterbeck war zudem im Aufbauspiel ein wichtiger Faktor fürs deutsche Team ( SPORT1 -Note: 2), brachte starke 90 Prozent seiner Zuspiele an den Mann und kurbelte insbesondere mit seinen präzisen Vertikalbällen das Offensivspiel an. Nebenbei bekam er noch den Assist für Jamie Lewelings entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand gutgeschrieben.

„Schlotti kam zu mir und hat gesagt, dass er im Abseits stand. Da hatte ich schon wieder Angst“, sagte Leweling, dessen erstes Tor in der Anfangsphase noch vom VAR kassiert wurde, im ZDF : „Zum Glück hat es diesmal gezählt.“ Schlotterbeck blieb in der Situation zudem aufmerksam, berappelte sich schnell, um die Schussbahn freizumachen.

Baumann lobt Vorderleute

Die Konzentration lag aber bis zum Schluss auf dem Kerngeschäft. Auch gegen Ende, als die Niederländer in einer Schlussoffensive den Druck nochmals erhöhten, half Schlotterbeck entscheidend mit, dass sechste Zu-Null-Spiel des DFB-Teams in diesem Kalenderjahr über die Zeit zu bringen.

Bittere Pointe für Schlotterbeck

Er fehlt damit im kommenden Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und verpasst so die Chance, an alter Wirkungsstätte in Freiburg das nächste kämpferische Zeichen in der Nationalmannschaft zu setzen.