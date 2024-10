DFB-Team: Leno-Absage sorgt für Schnappatmung

Die kolportierte Absage von Bernd Leno für die anstehenden Länderspiele des DFB-Teams in der Nations League sorgt weiter für Diskussionsbedarf. Statt Leno rückt Janis Blaswich (RB Salzburg) neben Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Er hatte es verdient (für die jetzige Nominierung, Anm. d. Red.) , die Nummer 1 zu sein. Da liegt der wohl der Hauptgedanke dieser Absage“, vermutete der Ex-DFB-Star weiter und merkte erneut an: „Auf der anderen Seite wird immer gesagt: Wenn der Bundestrainer anruft, dann musst du da hin.“

Effenberg: „Entspann dich und genieß die Zeit“

Völliges Verständnis räumte hingegen sogar SPORT1-Experte Stefan Effenberg ein. „Ich kann das nachvollziehen. Leno ist ein herausragender Keeper, das hat er in der Bundesliga und in der Premier League herausgestellt. Wenn er sich also entscheidet, als dritter Torwart nicht mitzufahren, dann kann ich das verstehen. Es gibt da ja auch noch andere Faktoren, mehr Zeit für die Familie etwa. Ich würde da auch sagen: ‚Nimm die paar freien Tage, entspann dich und genieß die Zeit‘“, meinte Effenberg.