DFB-Team: "Sehe Nübel als die Nummer eins"

Alexander Nübel soll am Freitag sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben. Eine Torwartlegende sieht den 28-Jährigen langfristig als Nummer eins im Tor der Deutschen - sowie beim FC Bayern.

Manuel Neuer verkündete seinen DFB-Rücktritt, Marc-André ter Stegen verletzte sich schwer am Knie. So kommt es, dass Alexander Nübel am Freitag gegen Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben soll.