DFB-Team: Wanner erklärt Absage

Fokus liegt bei der Entwicklung

Wanners Plan sei es, sich vollständig auf Heidenheim und die U21 zu fokussieren. „Ich freue mich, ganz normal in der U21 für Deutschland zu spielen und mich dort erstmal durchzusetzen. Ich möchte meinen Weg dort step by step weitergehen“, so Wanner. Er selbst wolle erst reifen, deshalb plane er auch, nächstes Jahr für die deutsche U21-Nationalmannschaft die EM zu bestreiten.