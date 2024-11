Wanner sagte Nagelsmann ab!

Toptalent Paul Wanner hat eine Einladung für die deutsche A-Nationalmannschaft nach SPORT1 -Informationen vorerst ausgeschlagen. Die SZ hatte zuerst über den Vorgang berichtet. Die Absage ist das Ergebnis eines guten Gesprächs zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Youngster.

Wie SPORT1 weiß, will sich der 18-Jährige zunächst auf die eigene Entwicklung in der deutschen U21-Nationalmannschaft konzentrieren. Die Entscheidung ist als klares Commitment zum DFB-Nachwuchs und U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo zu werten. Ein Einsatz für das A-Team zu einem späteren Zeitpunkt ist derweil keinesfalls vom Tisch.

Wanner ist Sohn einer österreichischen Mutter und eines deutschen Vaters, er kann für beide Länder spielen. Seit Monaten betont er, dass er die Entscheidung nicht überstürzen will. Am liebsten würde er zuerst eine komplette Saison in der Bundesliga spielen, erklärte er vor einigen Wochen.