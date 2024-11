Düstere Prognose für Brandt! „Dann ist er bei der WM nicht dabei“

TV-Experte Dietmar Hamann hat große Zweifel an der Nationalmannschaftsnominierung eines BVB-Stars. Dieser dürfe sich nun keine Fehler mehr erlauben,

Dietmar Hamann hat sich kritisch zur Nationalmannschaftsnominierung von Julian Brandt geäußert. „Bei Brandt bin ich etwas überrascht, dass er eingeladen wurde. Er muss jetzt Leistung bringen in Dortmund und in der Nationalmannschaft, wenn er die Chance bekommt“, stellt der Experte bei Sky vor dem Spiel des BVB in Mainz (1:3) klar.