Er hat es schon wieder getan! Musiala wird zum "Kopfballungeheuer"

Jamal Musiala setzt einen unglaublichen Lauf fort. Gegen Bosnien-Herzegowina trifft der Bayern-Star erneut per Kopf.

Nachdem er in der laufenden Saison schon gegen Bochum, Mainz und Benfica Lissabon per Kopf getroffen hatte, tat er es am Samstagabend erneut.