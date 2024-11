FC Bayern: Musiala vor irrsinnigem Gehaltssprung!

Einer Vertragsverlängerung von Jamal Musiala dürfte nichts mehr im Wege stehen. Für die Unterschrift muss sich der FC Bayern aber mächtig strecken. SPORT1 verrät, in welche Dimensionen der 21-Jährige vorstoßen wird.

Als Jamal Musiala am Dienstagmittag auf dem Podium Platz nahm, um vor den beiden Länderspielen Fragen zur deutschen Nationalmannschaft zu beantworten , wurde er auch auf seine vertragliche Situation beim FC Bayern angesprochen.

Bekanntlich läuft der Kontrakt des 21-Jährigen im Juni 2026 aus, weswegen der Rekordmeister derzeit alles daransetzt, diesen so schnell wie möglich zu verlängern.

Musiala setzt sein Pokerface auf

„Über die Vertragsgeschichte kann ich jetzt nicht viel erzählen“, sagte Musiala und setzte sein Pokerface auf. „Mein Fokus ist, die beiden DFB-Spiele und die Hinrunde gut zu beenden. Gas geben, Spiele gewinnen - dann schauen wir, was passiert.“

Heißt: Auf eine schnelle Unterschrift noch vor der Winterpause sollten die Bayern-Fans nicht hoffen, was aber nichts daran ändert, dass aus dem Vereinszentrum an der Säbener Straße in nicht allzu ferner Zukunft weißer Rauch aufsteigen wird.