Ex-BVB-Juwel Brunner tankt Selbstvertrauen

Der ehemalige BVB -Nachwuchsspieler Paris Brunner hat die deutsche U19-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation zum nächsten Sieg geführt. Beim 3:1 (2:0) gegen Zypern schnürte der 18-Jährige einen Doppelpack und tankte damit nach Enttäuschungen zuletzt bei seinem Klub Cercle Brügge Selbstvertrauen.

Brunner brachte die DFB-Junioren zunächst mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (29.), im zweiten Durchgang legte er seinen zweiten Treffer nach (57.). Zudem traf Noah Darvich, der 2023 vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt war, per Strafstoß (38.).

Der gebürtige Dortmunder Brunner war im vergangenen Sommer vom BVB zur AS Monaco gewechselt, anschließend wurde er gleich an Cercle Brügge verliehen. In der belgischen Liga kam er bislang nur zu drei Kurzeinsätzen, zweimal spielte er im Europapokal.