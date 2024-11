TV-Rätsel um Kramer: Das soll die Lösung sein!

Die Fans begeistert Christoph Kramer regelmäßig als TV-Experte mit seinen Analysen und flotten Sprüchen, beim ZDF ist der frühere Bundesliga-Star von Borussia Mönchengladbach eine feste Größe. Nicht wenige Zuschauer vermissten Kramer daher bei der Übertragung des 1:1 der deutschen Nationalmannschaft im Nations-League-Duell gegen Ungarn . Stattdessen bewerteten allein Per Mertesacker und Fritzy Kromp die Partie an der Seite von Moderator Jochen Breyer.

„Es ist keine Zwangsläufigkeit, dass Per Mertesacker und Christoph Kramer bei jeder ‚sportstudio live‘ -Übertragung zusammen im Experten-Einsatz sind“, beantwortet das ZDF dazu eine entsprechende Anfrage der Bild. Kramer war zuletzt bei der Nations-League-Übertragung am 7. September 2024 (5:0 gegen Ungarn) neben Kromp im Einsatz war, agierte dazu auch am 14. Oktober 2024 (1:0 gegen die Niederlande) mit Mertesacker vor der Kamera.