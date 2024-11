Wohlfühloase DFB: BVB-Spieler entfliehen der Krise

Vier BVB-Profis sind aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz. Richtig gesetzt ist derzeit allerdings nur einer und dennoch genießen sie die Zeit beim DFB in vollen Zügen. Vor allem mit dem Gedanken an den drohenden, tristen Alltag.

BVB-Profis beim DFB nicht erste Wahl

Mit Groß, Julian Brandt, Felix Nmecha und dem am Wochenende gelbgesperrten Nico Schlotterbeck stehen aktuell vier BVB-Profis im DFB-Kader. Groß spielte zuletzt neben Robert Andrich im defensiven Mittelfeld. Das Duo wird sich in Zukunft mit den beiden Youngsters, Aleksandar Pavlovic und Angelo Stiller, messen müssen. Im Hinblick auf die WM 2026 ist das kein leichtes Unterfangen.

DFB-Elf mit positiver Stimmung

BVB-Spieler mit vielen Baustellen

Dazu kommen noch weitere schwarz-gelbe Baustellen: Das Pokal-Aus in der zweiten Runde in Wolfsburg, die eklatante Auswärtsschwäche (ein Punkt in fünf Spielen), enorme Formschwankungen und die Verletzungsmisere, durch viele Spieler, die, wie Sahin es bezeichnete, „auf der letzten Rille“ gehen. Das mangelnde Selbstvertrauen war den Spielern in Dortmund anzumerken.