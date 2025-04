Influencer, Autor oder Trainer: Das machen Deutschlands WM-Helden von 2014 heute

In Mats Hummels tritt ein weiterer Weltmeister von 2014 zum Saisonende ab. Was seine Mitspieler von damals heute treiben: Vom Podcaster über Influencer bis zum Buchautor ist alles mit dabei.

Mats Hummels hört im Sommer auf . Damit verabschiedet sich ein weiterer Held von Rio in den Ruhestand. Was machen Weltmeister von 2014 mittlerweile? Ein Überblick:

STARTELF

Manuel Neuer (39)

Einer von drei Weltmeistern, die bei der Heim-EM 2024 noch aktiv mitgewirkt haben. Danach war auch für ihn im DFB-Trikot Schluss. Beim FC Bayern weiter Stammkraft, arbeitet aktuell nach einer Wadenverletzung an seinem Comeback. Hat seinen Vertrag kürzlich bis 2026 verlängert.

Philipp Lahm (41)

Nicht auf, sondern neben dem Platz aktiv bei der Heim-EM: Der Kapitän von 2014 bereiste als Turnierdirektor das Land per Bahn. Es gab viel Lob, doch auch Kritik: Die Organisation hakte hier und da.

Jérôme Boateng (36)

In Brasilien gesetzt, danach ging es bergab, spielte zuletzt beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Produzierte Schlagzeilen aufgrund von Gewaltvorwürfen, kürzlich stellte die Staatsanwaltschaft München ihr Verfahren gegen Boateng ein.

Mats Hummels (36)

Benedikt Höwedes (37)

Bastian Schweinsteiger (40)

TV-Experte in der ARD mit Esther Sedlaczek, zuletzt am Dienstag in Bielefeld. Sonst? Ein Werbegesicht zusammen mit Ehefrau Ana Ivanovic. Und: Bei Gerard Piqués Kings League engagiert.