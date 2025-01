DFB-Team: EM-Aus tat Nübel „sehr weh“

Durch die Verletzung von Marc-André ter Stegen befindet sich Alexander Nübel aktuell beim DFB-Team voll im Fokus. In Bosnien und in Ungarn stand der Torhüter des VfB Stuttgart im Tor und darf sich auch für die K.o.-Phase der Nations League durchaus Hoffnungen machen, zwischen den Pfosten zu stehen.

EM-Aus? „Ich war sehr enttäuscht“

Doch all der Schmerz ist mittlerweile vergessen. Durch den Rücktritt von EM-Torhüter Manuel Neuer und die Verletzung seines Nachfolgers ter Stegen hat sich Nübel im DFB-Team mittlerweile voll etabliert. Die aktuelle Chance, vielleicht sogar die vorläufige Nummer eins zu werden, sieht er deshalb als „sensationell“ an.

Der 26-Jährige will aber noch mehr: „Klar will man dann mehr, man will ja Titel gewinnen, man will den maximalen Erfolg.“ Eine erste Chance dazu könnte Nübel mit der Nationalmannschaft dann in der Nations League haben. Dafür muss im März (20. und 23.) im Viertelfinale erstmal Italien aus dem Weg geräumt werden.