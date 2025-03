DFB-Klarstellung wegen Neuer im Dopa: "Das kann ich so nicht stehen lassen!"

Hätte Manuel Neuer seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach einer zwischenzeitlichen Pause gerne fortgesetzt, doch der DFB lehnte ab? Diese Behauptung wies DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 entschieden zurück.

„Dass wir in irgendeiner Form Druck oder etwas gemacht haben, das am Ende seine Entscheidung beeinflusst hat - das kann ich so nicht stehen lassen“, stellte Rettig klar.