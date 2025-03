Ein weiterer Schlag ins Gesicht für Nübel

Er lächelt die Enttäuschung weg. Bei den Trainingseinheiten in Dortmund-Brackel zeigte sich Alexander Nübel bestens gelaunt, scherzte mit seinen Torhüter-Kollegen Oliver Baumann und Stefan Ortega Moreno und machte das, was er am besten kann: Bälle halten – und das wohl sogar besser als seine Konkurrenten.