DFB-Team: BVB-Star kommt Nagelsmann wegen Nominierung zuvor

Nico Schlotterbeck ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zuvorgekommen und hat am Mittwochabend kurzerhand selbst seine Nominierung für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am 20. und 23. März verkündet. Am Donnerstag wird Nagelsmann seinen Kader für die Kracher in der Nations League bekanntgeben. Am Mittwoch sickerten bereits mit Leroy Sané und Nadiem Amiri Namen durch, die im DFB-Kader stehen sollen.