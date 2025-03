DFB-Team: Nagelsmann erklärt Torhüter-Entscheidung

Oliver Baumann wird das DFB-Tor in den Spielen gegen Italien hüten. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt seine Entscheidung.

Oliver Baumann wird das DFB-Tor in den Spielen gegen Italien hüten. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt seine Entscheidung.

„Nach den beiden Spielen werden wir neu entscheiden“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch in Mailand vor dem Hinspiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).