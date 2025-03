Kleindienst hätte Deutschland fast den Sieg gekostet

Nach einer offensiv durchwachsenen ersten Hälfte gegen die Italiener reagierte Julian Nagelsmann in der Halbzeit und brachte unter anderem Tim Kleindienst in die Partie. Der Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach brauchte nur knapp fünf Minuten, um den 0:1-Rückstand aus der ersten Halbzeit für die DFB-Elf mit einem Kopfball zu egalisieren (49.).

Was war passiert? Bei einer Ecke der Italiener in der 78. Minute wollte der Stürmer den Ball am eigenen Fünfer klären. Stattdessen machte der 29-Jährige den Ball scharf und lenkte ihn mit seinem linken Knie auf das eigene Gehäuse. Baumann reagierte blitzschnell und wehrte den Ball am kurzen Eck ab.

Kleindienst entschuldigt sich bei Baumann

„Der war echt knapp. Schlotti ist voll vorbeigesegelt, den habe ich nicht mehr kommen sehen. Am Ende hätte ich gar nichts machen müssen, aber weil ich so ein bisschen zusammenzucke, lenke ich den unfassbar ab. Aber wir haben ja einen super Torhüter“, beschrieb Kleindienst die Szene nach dem Spiel in der ARD und entschuldigte sich bei seinem Schlussmann: „Oh ja, sorry an Oli nochmal!“