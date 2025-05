"Ich will es unbedingt": Musiala enthüllt Comeback-Ziel

Jamal Musiala hat seine Teilnahme am erhofften Mini-Sommermärchen mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht abgeschrieben. „Ich will es unbedingt schaffen, bei der Nations League wieder dabei zu sein, das ist mein Ziel“, sagte der Profi von Bayern München bei BILD . Musiala fällt nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel seit Anfang April aus.

Das Final Four der Nationenliga beginnt für die DFB-Auswahl am 4. Juni in München gegen Portugal, vier Tage später findet das Endspiel erneut in der Allianz Arena statt. Am 22. Mai beruft Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für das Turnier.