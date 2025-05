Wanner-Entscheidung wohl gefallen

Paul Wanner wird den FC Bayern wohl nicht zur Klub-WM in die USA begleiten. Der 19-Jährige soll zum deutschen Aufgebot bei der U21-EM in der Slowakei gehören.

Paul Wanner wird den FC Bayern wohl nicht zur Klub-WM in die USA begleiten. Der 19-Jährige soll zum deutschen Aufgebot bei der U21-EM in der Slowakei gehören.

Mit dem 1. FC Heidenheim stehen für Paul Wanner zunächst zwei Spiele in der Bundesliga-Relegation gegen die SV Elversberg auf dem Programm. Wie sein Sommer anschließend aussehen wird, war zuletzt noch unklar.

Reist die Bayern-Leihgabe mit den Münchnern in die USA, um an der Klub-WM teilzunehmen? Oder bestreitet Wanner mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die EM in der Slowakei? Nach übereinstimmenden Medienberichten soll nun eine Entscheidung gefallen sein - zugunsten des DFB.