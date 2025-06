Klopp: "Ich bin nicht das Damoklesschwert, das über unseren Trainern schwebt"

Als „Head of Global Soccer“ war Jürgen Klopp bei RB Leipzig auch in die Trainersuche involviert. Die Wahl fiel auf Ole Werner , den Klopp in den höchsten Tönen lobte.

„Als sein Engagement völlig überraschend in Bremen beendet wurde, waren wir uns intern schnell einig, dass er unser Kandidat ist. Er war in seinen bisherigen Klubs ein absoluter Überperformer“, sagte Klopp in einem Interview mit der Welt am Sonntag.