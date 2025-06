"Wirklich schlecht": Kroos-Klartext zum DFB

Jannis Blank 10.06.2025 • 14:15 Uhr Toni Kroos findet klare Worte für die jüngsten Auftritte des DFB-Teams. Vor allem einen Punkt hebt er negativ hervor.

Toni Kroos hat die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ scharf kritisiert. Besonders die fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive nach Rückständen sei laut dem Weltmeister von 2014 ein zentrales Problem gewesen.

„Ich glaube das ist auch das, was Deutschland jetzt zwei Mal passiert ist, was Deutschland wirklich schlecht gemacht hat. Als sie zurücklagen, hätten sie in beiden Spielen noch jeweils fünf Tore bekommen können“ analysierte Kroos.

Gegen Portugal sei ihm dieser Aspekt schon negativ aufgefallen, gegen Frankreich sei es „noch extremer“ gewesen. Das deutsche Team sei dabei aus Kroos’ Sicht vor allem nach Gegentoren völlig aus dem Gleichgewicht geraten.

Der ehemalige Weltklassespieler betonte, wie eng das Spiel gegen den Ball und der eigene Offensivdrang miteinander verknüpft sind. „Wenn du so schlecht verteidigst, spielst du auch offensiv schlecht, weil du immer das Gefühl hast, offen zu sein.“

„Das hat Deutschland nicht gut gemacht“

Kroos sprach von einem „Spiel mit dem Feuer“ bei Rückständen – Deutschland habe in beiden Spielen zu viel riskiert und zu wenig kontrolliert. „Das hat Deutschland in den beiden Spielen wirklich nicht gut gemacht, das war wieder so ein bisschen wie vorher, würde ich fast sagen.“

Deutschland traf beim Final Four vor heimischer Kulisse auf Portugal und Frankreich – und verlor beide Partien. „Natürlich kann Deutschland gegen Frankreich zur Halbzeit führen, das wäre auch verdient gewesen“, stellte Kroos klar.