Matthäus: "Kann ich nicht nachvollziehen"

Vincent Wuttke 29.08.2025 • 11:12 Uhr Leroy Sané wird nicht für den DFB nominiert. Lothar Matthäus kritisiert die Erklärung des Bundestrainers.

Leroy Sané wird zum Start der WM-Qualifikation nicht zum DFB-Kader gehören. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird nun von Lothar Matthäus für diese Entscheidung kritisiert.

Der deutsche Rekord-Nationalspieler sagte der Sport Bild: „Die Nicht-Nominierung von Leroy Sané kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es um das Niveau der Liga geht, könnte man genauso argumentieren, dass Spieler aus der zweiten Hälfte der Bundesliga-Tabelle nicht auf diesem Level sind und zudem keine internationalen Spiele haben.“

Nagelsmann hatte am Mittwoch auf der Pressekonferenz deutliche Worte gefunden und betont, dass Sané „jetzt in einer Liga spielt, die einen Tick schlechter ist als die europäischen Top-Ligen. Ich finde, dass er da noch mehr auffallen muss.“

Für Matthäus macht diese Sichtweise keinen Sinn. Für den 64-Jährigen ist dies eine vorschnelle Konsequenz nach dem Abschied beim FC Bayern.

