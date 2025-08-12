Newsticker
Wie Völler die Lage von ter Stegen sieht

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht über die WM-Chancen von Marc-André ter Stegen und nennt die Voraussetzungen dafür, dass der Keeper auch spielt.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler gönnt dem derzeit verletzten Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen die WM-Teilnahme als Nummer eins von Herzen.

„Wenn du viele Jahre hinter einem Torwart bist, der den Fußball revolutioniert hat (Anm. d. Red.: Manuel Neuer), ist es nur verdient, auch mal eine WM zu spielen“, sagte Völler im Sky-Gespräch.

Ter Stegen verletzt und degradiert

Der Weltmeister von 1990 nannte dafür allerdings zwei Voraussetzungen: Spielpraxis und Fitness. Ter Stegen war zuletzt beim spanischen Meister FC Barcelona zur Nummer drei degradiert worden und fällt nach einer Rücken-OP noch monatelang aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der 33-Jährige in der im September beginnenden WM-Qualifikation daher nicht nur Verfügung stehen.

Völler: So ist die Lage in der Nationalmannschaft

„Wir wünschen und hoffen alle, dass er wieder fit zurückkommt, und egal wo er dann spielt, ob in Barcelona oder bei einem Verein X, dass er dann unsere Nummer eins sein wird, auch bei der Weltmeisterschaft. Aber Fitness ist da sehr wichtig“, sagte Völler.

Zum Auftakt der WM-Qualifikation am 4. September in der Slowakei dürfte der Hoffenheimer Oliver Baumann das Tor der DFB-Auswahl hüten.

